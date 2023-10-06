Karadağ'daki uzun yatma yarışmasının galipleri 49'uncu günde belli oldu

Karadağ'daki uzun yatma yarışmasının galipleri 49'uncu günde belli oldu

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Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmayı kazanan Markovic ve Knezevic, 1000 avro ödülü ve 'en tembel vatandaş' unvanlarını paylaştı.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen yarışmada ödül kazananlar, 1200 saate yakın süre yatarak, yarışma rekorunu da kırdı.

Daha önceki yıllarda birkaç gün süren yarışmada, katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayıldı.

Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildi.