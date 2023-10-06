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        Haberler Yaşam Karadağ'daki uzun yatma yarışmasının galipleri 49'uncu günde belli oldu

        Karadağ'daki uzun yatma yarışmasının galipleri 49'uncu günde belli oldu

        Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden uzun yatma yarışmasını 49'uncu günde Lidija Markovic ve Filip Knezevic kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:17
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        49 gün yattılar, 'tembel vatandaş' oldular
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        Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmayı kazanan Markovic ve Knezevic, 1000 avro ödülü ve 'en tembel vatandaş' unvanlarını paylaştı.

        Bu yıl 12'nci kez düzenlenen yarışmada ödül kazananlar, 1200 saate yakın süre yatarak, yarışma rekorunu da kırdı.

        Daha önceki yıllarda birkaç gün süren yarışmada, katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayıldı.

        Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildi.

        46 gündür yatıyorlar!
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        #uzun yatma yarışması
        #Karadağ
        #haberler
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