Karadağ'da hükümet düştü

Karadağ'da güvenoyu alamayan Zdravko Krivokapic başbakanlığındaki koalisyon hükümeti düştü.

Muhalefet milletvekillerine ilaveten hükümetin küçük ortağı Siyah Beyaz blokunun oylarıyla hükümet düştü. AA'nın haberine göre; oylamadan önce koalisyonun büyük ortakları Demokratik Cephe (DF), Değişim Hareketi (PZP) ve Sosyalist Halk Partisi (SNP) milletvekilleri genel kurul salonunu terk etti.