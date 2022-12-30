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Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic bugün Türkiye'ye gelecek

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler ele alınacak

Giriş: 30.12.2022 - 02:15 | Güncelleme: ABONE OL
Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye'ye gelecek
Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye'ye gelecek
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AA

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

AA'nın haberine göre; görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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