Karaciğere iyi gelen yiyecekler

17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karaciğer vücut fonksiyonları için gerekli olan vitaminlerin ve minerallerin emilimini sağlamak ve zararlı toksinlerden arındırmak için çalışan bir organdır. Yağlı gıdalarla beslenme ve alkol tüketimi karaciğerin yağlanmasına neden olmakta, siroz ve hepatit gibi hastalıklara yol açmaktadır.
Gıdaların içermiş olduğu antioksidan özellikleri sayesinde karaciğerin korunması sağlanabilmektedir.
Karaciğerin sağlığı için alınması gereken gıdalar
Protein açısından zengin içerikli gıdalar kas dokusu ve enerji için gerekli gıdalardır. Ancak fazla tüketimi karaciğeri yorabilir o açıdan hekim önerisi olmadan dikkatli tüketilmelidir. Et gibi yağlı olmayan protein açısından zengin olan yağsız yoğurt, soya fasulyesi, ıspanak, peynir ve bezelye gibi gıdaları tüketmek daha faydalı olacaktır.
Tahıl içeren gıdalarda yağ oranının düşük olması içerdiği kompleks karbonhidratlar ile karaciğer için sağlıklı olacak bir beslenmedir.
Lif içerikli gıdaların alınması diğer gıdalardan alınan yağların atılmasını sağlayarak karaciğeri destekler ve vücudun temizlenmesini sağlar. Mercimek, yulaf ezmesi, ıspanak, siyah fasulye, kuru fasulye ve kepek içeren gıdalar iyi birer lif kaynağıdır.
Sebzelerin bazılarında sülfür vardır. Sülfür içeren besinler karaciğerin temizlenmesini sağlar ve dışardan alınan kimyasal etkilerinden kurtulmayı sağlar. Lahana, soğan, sarımsak ve Brüksel lahanası tüketerek bu etkilerden kurtulmanız muhtemeldir.
Meyveler antioksidan açısından zengin bir içeriğe sahiptirler. Meyve tüketimi düzenli sağlanarak karaciğerin işlevini sağlar ve toksinlere karşı savaşarak atılmasını destekler. Bu sayede karaciğerin toksin atma görevi daha kolay sağlanabilir. Yaban mersini, kivi, kızılcık ve çilek yüksek antioksidan içerir. Ayrıca; turunçgiller, portakal, armut, erik, elma, greyfurt gibi meyveler karaciğeri korumada etkilidir.
Bazı gıdalar karaciğerin işlevini bozar ve sorunlar oluşturabilir. O yüzden zararlı olan gıdaların ya da yaşam biçiminin düzenlenmesi gereklidir. A vitamini ( havuç, yağlı süt, yumurta ) karaciğer hastaları için zarar içerir, alkol, kırmızı etler, doymuş yağlar, fazla tuz alımı, sodyumu yüksek gıdalar, konserve gıdalar, şarküteri ürünleri, işlenmiş et ürünleri, fast food gıdalar ve hazır çorbalar tüketilmesi zararlı gıdalardır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!