Karaciğer sağlığını destekleyebilecek 9 yiyecek
Karaciğer, ortalama bir yetişkinin vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturan büyük bir organ olarak bilinir. Karaciğerin vücutta birçok görevi vardır ve bu organın sağlığını destekleyebilecek bazı yiyecekler vardır. İşte, sizin için karaciğere iyi gelebilecek 9 besin!
- 1
Karaciğer; kandaki zararlı maddeleri filtrelemek, toksinleri parçalamak, metabolizmayı ve bağışıklık fonksiyonunu desteklemek gibi işlevlere sahiptir. Vücudu sağlıklı tutmaya çalışan karaciğeri korumak önemlidir bu yüzden sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı izlenmelidir. İşte, karaciğer sağlığına iyi gelebilecek 9 besine dair detaylar...
- 2
1. MEYVE VE SEBZELER
Meyve ve sebzeler gibi lif açısından zengin gıdalar, tokluğu artırarak karaciğerde yağ birikimini önlemeye ve azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca meyve ve sebzelerde bulunan karotenoidler ve polifenoller gibi antioksidan içeren maddeler, iltihaplanmaya bağlı karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olabilir.
- 3
2. ZENCEFİL
Enflamasyonun Aracıları dergisinde 2021’de yayınlanan makaleye göre zencefil, içerdiği gingerol bileşikleri sayesinde hücresel hasara yol açabilecek maddeleri azaltarak karaciğer hastalıklarının önlenmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
-
- 4
3. SARIMSAK
İngiliz Beslenme dergisinde 2020 yılında non-alkolik yağlı karaciğer hastalığına sahip 90 kişiyi kapsayan bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada 12 hafta boyunca günde bin 600 miligram sarımsak tozu ile desteklenen grupta karaciğer yağında önemli azalmalar oldu.
- 5
Bununla birlikte Nutrients dergisinde 2019 yılında 9 bin 944 insan üzerinde yapılan bir araştırmada, haftada iki veya daha fazla kez çiğ sarımsak yiyenlerin, yemeyenlere kıyasla karaciğer kanseri riskinin yüzde 23 oranında azaldığı gözlemlendi.
- 6
4. CHIA VE KETEN TOHUMLARI
Chia ve keten tohumları, karaciğer hastalığı olan kişiler için önemli olan lif bakımından zengindir. 2019’da Pharmaceuticals dergisinde yayınlanan araştırmaya göre keten tohumu tüketimi, karaciğerde yağ birikimini azaltarak karaciğer kanserine karşı korunmaya yardımcı olabiliyor.
-
- 7
5. ZEYTİNYAĞI
Uluslarası Moleküler Bilimler Dergisi’ndeki analize göre zeytinyağı, karaciğerde yağ birikimini ve karaciğer rahatsızlıkları olan kişilerde kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek yüksek düzeyde tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar içerir.
- 8
Bunun yanı sıra 2023 yılında Nutrients dergisinde 2 bin 436 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, en yüksek sızma zeytinyağı alımına sahip olanların, en düşük alımı olanlara kıyasla alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı(NAFLD) riskinin yüzde 26'ya kadar azaldığını bulundu.
- 9
6. DENİZ ÜRÜNLERİ
Deniz ürünleri, selenyum ve E vitamini gibi antioksidan besinler açısından zengindir. Beslenme Alanındaki Gelişmeler dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırmaya göre; deniz ürünlerinin içeriğindeki omega-3 yağ asitleri, karaciğer kanseri gibi inflamasyona bağlı kanserlere karşı koruyucu etkilere sahiptir.
-
- 10
7. KAHVE VE ÇAY
Uluslararası Moleküler Bilimler dergisinde 2023 yılında yayınlanan araştırmada kahve ve yeşil çay tüketimi, diğer karaciğer hastalıklarının yanı sıra karaciğer kanseri riskinde de önemli bir azalmayla ilişkilendirildi. Bunun yanı sıra kahve ve yeşil çay gibi bazı çay türleri antioksidan bakımından zengindir.
- 11
8. BAKLAGİLLER
Mercimek ve fasulye gibi baklagiller, lif açısından zengindir. Nutrients dergisinde 2021 yılında yayınlanan araştırmada, beslenmenize baklagil eklemek karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Bu korumayı, karaciğer enzimlerini azaltıp kan basıncı düzeylerini düşürerek sağlar.
- 12
9. KURUYEMİŞLER
Kuruyemişler, sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak düzenli olarak tüketildiğinde karaciğer hastalıkları riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak bazı ithal yer fıstığı gibi kuruyemişler aflatoksin adlı zararlı toksinleri taşıyabileceğinden alırken dikkat etmekte fayda olabilir.
Kaynak: Mediators of Inflammation, British Journal of Nutrition, Nutrients, Pharmaceuticals, Advances in Nutrition, International Journal of Molecular Sciences
-