9. KURUYEMİŞLER

Kuruyemişler, sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak düzenli olarak tüketildiğinde karaciğer hastalıkları riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak bazı ithal yer fıstığı gibi kuruyemişler aflatoksin adlı zararlı toksinleri taşıyabileceğinden alırken dikkat etmekte fayda olabilir.

