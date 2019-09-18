Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya giren 54 yaşındaki Mehmet Ergin, kadavradan bağışlanan karaciğerle hayata tutundu.

Çiftçilikle uğraşan 10 çocuk babası Ergin'e, yaklaşık 2 yıl önce kaldırıldığı hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Rahatsızlığının ilerlemesi ve ağrılarının artması üzerine Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Ergin'e, siroz olduğu belirtilerek, acilen karaciğer nakli olması gerektiği söylendi.

Karaciğer komasına giren Ergin'e organ bulunması için aile üyelerine başvuruldu. Aile fertlerinin dokuları uyuşmayınca kadavradan bağış için sıraya girildi.

YAKLAŞIK 2 YILDIR ORGAN BEKLİYOR

Yaklaşık 2 yıldır organ bekleyen Ergin'e, Mardin'de beyin ölümü gerçekleşen bir kadının bağışlanan karaciğeri nakledildi. Ergin, kadavradan alınan karaciğerle hayata tutundu.

HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye başvuran hastaya yapılan tetkiklerde siroz teşhisinin konulduğunu söyledi.

Hastayı uzun zamandır takip ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Hastamız yaklaşık 8 aydır karaciğer koması dediğimiz tablodaydı, yoğun bakımda takip ediliyordu. Karaciğer nakli için çocuklarının uygun olmadığını gördük. Bu nedenle kadavra karaciğer listesi sırasına koyduk. Mardin Devlet Hastanesinde 18 yaşındaki bir hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu yakınları organ bağışında bulundu. Zaman kaybetmeden bağışlanan karaciğeri Ergin'e naklettik. Sekiz aydır karaciğer komasında olan hastamızın sağlığı şükürler olsun iyiye gidiyor. Hastamız tekrar hayata tutundu. Yakın zamanda kendisini taburcu edeceğiz."

"TEKRAR HAYATA TUTUNDUM"

Karaciğer nakli olan Mehmet Ergin ise uzun zamandır rahatsız olduğunu, çok acılar çektiğini dile getirdi.

Çocuklarının bağış yapmak isteğini fakat dokularının uyuşmadığını aktaran Ergin, şunları kaydetti: "Yıllardır rahatsızdım, çok kötü günler yaşadım. Hastanede yoğun bakım tedavisi görüyordum. Karaciğer nakli olmam gerekiyordu. Çocuklarım gönüllü oldu. Fakat olmadı, biz de beklemeye başladık. Mardin'de bir kadın vefat edince onun organları bağışlanmış. Organı bağışlayan ve Mehmet hocamın sayesinde tekrar hayata tutundum. Hayatımın ikinci baharı gibi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

"AİLECE YENİDEN BİR BAYRAM YAŞIYORUZ"

Mehmet Ergin'in oğlu 24 yaşındaki İsmail Ergin ise babasına karaciğerini vermek istediğini ancak dokusunun uyuşmadığını ifade etti.

Babasının rahatsızlığının ilerlemesi üzerine ailece herkesin seferber olduğuna işaret eden Ergin, "Babamız şu an şükürler olsun iyi. Hayata yeniden başladık. Ailece yeniden bir bayram yaşıyoruz. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.