Pakistan'da fabrika yangını

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 11 işçi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi’nin Korangi ilçesinde bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 11 işçi yaşamını yitirdi.

Fabrikada mahsur kalan çok sayıda işçinin bulunduğu belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görsel: Pakistan'ın Karaçi kentinde 2012 yılında çıkan fabrika yangını.