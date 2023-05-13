KARACABEY, KELES, KESTEL SEÇİM SONUÇLARI 2023
Karacabey, Keles, Kestel Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Karacabey, Keles, Kestel Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Habertürk Karacabey, Keles, Kestel Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
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Keles 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Kestel 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Kestel 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız