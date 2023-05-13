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Karacabey, Keles, Kestel Seçim Sonuçları 2023: Karacabey, Keles, Kestel Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Karacabey, Keles, Kestel Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Türkiye'de beklenen seçim dönemi geldi çattı. 14 Mayıs Pazar günü akşam 17.00'ye kadar tamamlanacak oy verme sürecinin arkasından sonuçlar açıklanacak ve ilçe ilçe oy oranları belirlenecek. YSK'nın yayın yasağının kalkmasının ardından Karacabey, Keles, Kestel seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip edilebilecek. İşte, Karacabey, Keles, Kestel Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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