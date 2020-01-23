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Çift Geyik Karaca, insnaları birbirine selam vermeye teşvik eden yeni bir kampanya başlattı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli şunları söyledi:

“Mağazalarımızı yılda 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Önünden de yılda yaklaşık 40 milyon kişi geçiyor. Bununla birlikte marka olarak çeşitli iletişim kanallarından da çok fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Bu iletişim gücümüzü iyi ve güzel şeyleri hatırlatmak için kullanmayı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Aslında çok iyi bildiğimiz ama hayatın akışında unuttuğumuz, çeşitli nedenlerle imtina ettiğimiz, iletişimin temel dili olan selamlaşma unsurlarını tekrar hatırlatarak bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu ülkenin 103 yıllık bir değeri olarak da Çift Geyik Karaca markasının bu sorumluluğu üstlenmesini ve tüm iletişim kaynaklarıyla insanımızın gündelik telaşında birbirine selam vermesini, iyi dileklerde bulunmasını ve gülümsemesini hatırlatıyoruz. Mağazalarımızın vitrinleri de dahil olmak üzere yazılı, görsel ve dijital iletişim kanalları üzerinden #MerhabaDe, #İyiGünlerDe, #GünaydınDe vb. söylemlerin bulunduğu bir sosyal fayda kampanyası başlattık. Bu projemiz kapsamında, Karaca mağazası önünden geçen birinin, televizyonda reklamımızı gören veya radyoda bizi dinleyen kişilerin o an dahi olsa selamlaşmalarını sağlamak bizim için büyük mutluluk olacaktır. Çift Geyik Karaca ailesi olarak en büyük hazinemizi insanımız olarak görüyoruz. Bu nedenle de sosyal sorumluluk projemizin söylemini “En Güzel Giysiniz Sizsiniz” olarak belirledik. Bu anlamda Çift Geyik Karaca markası tüm iletişim kanallarının gücünü kullanarak önümüzdeki dönemde de aynı sosyal fayda yaklaşımını sürdürerek insanımıza iyi ve güzel şeyleri hatırlatmaya devam edecek.”