Karaca Mağarası bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı - GÜMÜŞHANE

Torul ilçesinin Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve incileri, traverten havuzları ve basamaklarıyla dikkati çekiyor.Her yıl kasımda ziyarete kapatılan, 5 aylık bakım çalışmalarının ardından nisan ayında ziyarete açılan mağarada turizm sezonu, bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle geç başladı.Normalleşme süreciyle 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçi kabul edilen mağarayı, yerli ve yabancı turistler 15'er kişilik gruplar halinde 10'ar dakika süreyle gezebiliyor.Kentin önemli turizm destinasyonları arasındaki mağara, 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen doğa tutkunlarının akınına uğradı.İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, mağarayı ziyarete açıldığı 1 Haziran'dan itibaren yaklaşık 19 bin kişi gezdi. Kurban Bayramı tatilindeki ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 5 bin kişi oldu.Kocaeli'den gelen Ali Mert Kabaca, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nda pandemi dolayısıyla gezemediğini belirterek, normalleşme süreciyle birlikte mağaraları ve müzeleri gezdiğini söyledi.- "Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum"Karaca Mağarası'nı ilk defa ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini dile getiren Kabaca, "Mağaradaki dikitleri ve sarkıtları merak ederdim. Bu bayram ailemle birlikte geldim ve gezdim. Çok hoşuma gitti, çok beğendim." dedi.Ziyaretçilerden İlayda Çamoğlu ise ailesiyle Ankara'dan geldiğini ve ilk kez gezdiği Karaca Mağarası'nı çok beğendiğini ifade ederek, "Mağarayı çok güzel buldum. Daha önce böyle bir mağara gezmedim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.Ziyaretçilerden Maide Koç da pandemi sürecinde hep evde kaldığını ve gezemediğini kaydederek, şunları söyledi:"Pandemi sürecinde sürekli evdeydik, ders yapıyorduk. Evde kaldığımız 2 ayda sıkılmıştık. Normalleşme süreciyle dışarı çıkmaya, değişik yerleri gezmeye karar verdik. Mağara çok ilginç. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Mağaradaki sarkıtların 12 yılda 1 santimetre uzadığını öğrendim. Bu gerçekten bana çok ilginç geldi."
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