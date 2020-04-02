AA

Karaca Grup'tan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünyada ve Türkiye'de yaşanan zor dönemde, birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışmanın önemli olduğu belirtildi.

Salgınla mücadelede haftalardır kahramanca durmaksızın çalışan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür edildiği açıklamada, "Karaca ailesi olarak, üzerimize düşen görevi yerine getirmek ve ülkemize destek olmak adına; Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki yetişkin yataklarına çarşaf ve yastık kılıfı yaptırarak sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Millet olarak, bu zor günleri de elbirliğiyle, sevgiyle atlatacağız." ifadelerine yer verildi.