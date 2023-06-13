Karaburun'da 30 metrede "hayalet" temizliği!

Dalgıçların hayalet ağlara takılarak tehlikeye girebileceklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Dalış yapanların da ağlara takılıp çaparize olmaları (ipe dolanma) ve tehlikeye girmeleri söz konusu. Tabii ilk başta deniz canlılarına verdiği zararları sonrasında dalıcılara vereceği zararları önlemek için bu ağlardan kurtulmamız gerekiyor. İnsanlar denizi sadece yukarıdan görüyor ama biz aşağıdan da görüyoruz. Aşağıdaki canlılık ne kadar azalırsa aslında bizim geleceğimiz için o kadar tehlikeli. Bu tarz çevre temizlikleriyle onu korumak için elimizden geleni yapmaya ve çocuklar dahil bütün insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Herkesin bu hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Umarım geleceğe daha iyi bir çevre bırakabiliriz."