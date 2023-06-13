Karaburun'da 30 metrede "hayalet" temizliği!

Geçen yıl yaptıkları temizlik sırasında gemi batığının tamamını kaplayan boyutta bir hayalet ağ çıkardıklarını aktaran Aras, "Biz bu ağları ne kadar temizlersek temizleyelim her sene aynı olayı yaşıyoruz. Yapay resif üzerinde avcılık yapılıyor. Batığa takılan ağları çekemedikleri için orada bırakıyorlar. Bırakılan ağlar canlı yakalamaya devam ediyor. Bugün çıkarttığımız ağın üzerinde yengeçler, karidesler ve balıklar vardı. Bu ağları temizlemediğimiz sürece avcılığa devam edecek ve denizdeki canlılığa zarar verecek" dedi.