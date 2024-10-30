Karaburun'da faaliyet gösteren balıkçılardan Kubilay Akbulut da "Belediyemiz burada bir inşaata başladı, mağazalarımız yenilendi, balıkçı barınağımız yapıldı. Balıkçılar olarak buradan dükkan aldık, satışlarımıza başladık. Biz zaten bu işi yapıyorduk ama düzen olmuyordu. Şimdi herkesin dükkanı var, hem bizim için hem de vatandaşlar için iyi oldu" ifadelerini kullandı.