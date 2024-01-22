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        Haberler Yaşam Karaburun 11 bin yıl öncesine ışık tutuyor

        Karaburun 11 bin yıl öncesine ışık tutuyor

        Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu, Karaburun ilçesinde yürütülen yüzey araştırmalarında 11 bin yıl önce bölgede yaşamış konargöçer, toplayıcı-avcı gruplara ilişkin arkeolojik kanıtlara eriştiklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:53
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        11 bin yıl öncesine ışık tutuyor
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        Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesinde yaygın yüzey araştırma yöntemi kullanımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu tarihi kalıntılar belgelendi.

        Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu başkanlığındaki çalışmalarla coğrafi bilgi sistemine dayanan geniş veri tabanı oluşturuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çilingiroğlu, 8 yıl süren araştırma ile 200'e yakın arkeolojik ve tarihi alanın kayıtlara geçirildiğini belirtti.

        Karaburun'un geçmişi üzerine yapılan ilk sistemli çalışmanın İzmir'in tarih öncesine ilişkin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardığına işaret eden Çilingiroğlu, şu bilgileri verdi:

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        "Karaburun'un Yeni Liman çevresindeki araştırmalar, İzmir'in bilinen en eski buluntu yerini keşfederek, İzmir ve çevresindeki Alt ve Orta Paleolitik dönemlerine ilişkin yerinde korunmuş olan ilk yontma taş aletlere erişmiştir.

        Bu buluntular Batı Anadolu prehistoryası açısından önem taşımakta, İzmir'deki insan varlığını 250 bin yıl geriye çekmektedir. Araştırma, bölgede Buzul Çağı'nda yaşamış toplayıcı avcı gruplara ilişkin çok sayıda arkeolojik veriye ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar Karaburun'da günümüzden önce 12 bin yıl önceye tarihlenen ve çakmak taşından üretilmiş mikrolitik bir yontma taş alet endüstrisine işaret etmektedir.

        Bu endüstri Doğu Akdeniz ve Ege'den bilinen çağdaş bulgularla benzerlikler sunar. Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması günümüzden 11 bin yıl önce bölgede yaşamış konargöçer, toplayıcı-avcı gruplara ilişkin ilk arkeolojik kanıtlara erişmiş, Batı Anadolu'da tarıma dayalı yaşam biçiminin ortaya çıkışından önceki tarihsel süreçleri aydınlatmıştır."

        Prof. Dr. Çilingiroğlu, tüm keşif ve bulguların Journal of Field Archaeology, Antiquity ve Arkeoloji Dergisi gibi uluslararası ve ulusal akademik dergilerde yayımlanarak bilim dünyasına sunulduğunu aktardı.

        EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu ve ekibini tebrik etti.

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