Karabük’te tek katlı ev alev alev yandı

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koltuk köyünde Mehmet Bilen'e (65) ait altında ahır olan tek katlı ahşap evde çıktı.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezini aradı. Gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. İHA'nın haberine göre; yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.