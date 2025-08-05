Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karabük’te orman yangını | Son dakika haberleri

        Karabük’te orman yangını

        Karabük'te orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahaleye ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 17:44 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkeze bağlı Arıcak köyü yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Köylüler de ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Habertürk Anasayfa