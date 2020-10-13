Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan F.D ve M.T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.