AA

Karabük'te yaşayan ve bir bisiklet derneğinde yönetici olan Emre Yılmaz ile bir süre önce tanıştığı Dilek Erdoğan evlilik kararı aldı.

AA'nın haberine göre mutlu günlerini alışılagelmiş düğün konvoyunun dışına çıkaran çift, bisikletlerini süsleyerek gelin aracına dönüştürdü.

Çift, kendisi gibi bisiklet tutkunu olan arkadaşları ile konvoy yaparak nikah salonuna gitti.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahın ardından çift, yine bisiklet konvoyuna katılarak evlerine gitti.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.