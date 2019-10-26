26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 2. Lig'in 10. haftasında Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak olan Bandırmaspor kafilesini taşıyan otobüs yolda arızalandı. Kulüp yöneticileri başka bir otobüs için aramalara başlarken, olaydan haberdar olan Karabükspor yönetimi, kendi takım otobüsünü göndererek, Bandırmaspor'un Karabük'e gelmesini sağladı.
Bu büyük jest karşısında mutlu olan Bandırmaspor yönetimi, sosyal medyadan Karabük ekibi için teşekkür mesajı yayımladı.
"Gerçek Dost Yarı Yolda Bırakmaz!" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Maç için yolculuğumuz esnasında, aracımızın arızalanmasının ardından, kendi takım otobüsünü yollayan Kardemir Karabükspor'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İyi niyet ve samimiyetini tekrar gösteren Karabükspor camiasının bu yardımını unutmayacağız. Dostça bir karşılaşma olması dileği ile" denildi.
Karabükspor da Bandırmaspor'un yapmış olduğu paylaşımı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Kardemir Karabükspor camiası olarak, rekabeti daima 'dostça' yapmaya önem veriyor ve bu hususta gayret gösteriyoruz. Samimi ve dostça yaklaşımlarından dolayı Bandırmaspor camiasına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
İki rakip arasındaki bu yardımlaşma birçok kulübün taraftarı tarafından da alkış alırken, sosyal medyada da gündem oldu.
Karabükspor Basın Sözcüsü Kerem Demir, zor durumda olsalar da şartlarının elverdiğince rakibe yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. Demir, "Geçirdiğimiz zor günler, bulunduğumuz yer itibarıyla borç ve maddi sorunlarla boğuşuyor olabiliriz ama yolda kalmış ve yardım isteyen grup liderimiz de olsa şartlarımız elverdiği sürece yardım etmeye çalışıyoruz. İmkanlarımız sınırlı olabilir ama insanlığımız sınırlı değil. Koca bir şehri temsil ediyoruz. Bugün olduğu gibi bin 500 derecede çalışan işçinin alın teri, emeğin başkenti renklerini dünya devi Kardemir'in bacalarından çıkan mavi ateşten almış Türk futbolunun köklü bir kulübüne de yakışanda budur. Skorlar geçici dostluklar bakidir. Yarın tekrar aynı olay olsa yine gider alır geliriz. Bu vesile ile sahada rakibimiz ama bundan sonra ebedi dostumuz olan Bandırmaspor'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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