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Karabük ve Zonguldak yaraları sarmak için yeşil sahaya çıkıyor

Karabük İdman Yurdu ve Zonguldak Kömürspor geliri depremzedelere gönderilmek üzere dostluk maçı için sahaya çıkacak.

Giriş: 16.02.2023 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük ve Zonguldak yaraları sarmak için yeşil sahaya çıkıyor
İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor ile Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yer alan Karabük İdmanyurdu arasında depremzedeler yararına oynanacak yardım maçlarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da onayladığı karşılıklı oynanacak maçların ilki, 22 Şubat Çarşamba günü Saat: 14.00'da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak. İkinci maçta ise 26 Şubat Pazar günü Karabük Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Her iki maçtan elde edilecek gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak. Zonguldak ve Karabük’teki maçlara ilginin en üst seviyede olması beklenirken detaylar ilerleyen günlerde kulüp hesaplarından duyurulacak.

Aralarında sadece futbol olarak ezeli rekabet bulunan iki kulübün bu vesile ile artık dost olacakları iki camia tarafından da duyurulurken iki kulüp resmi sosyal medya hesaplarından takipleşti.

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