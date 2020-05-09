Karabük ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 ile mücadele kapsamında özveriyle çalışarak, vatandaşlara kesintisiz hizmet sunan kamu kurumlarındaki personeli ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, İl Müftülüğü, PTT Baş Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Gürel, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan tüm personele teşekkür etti.
Kovid-19 sürecinde tüm kamu kurumlarının koordineli bir şekilde hizmet verdiğini belirten Gürel, "Bu zorlu süreci el birliği ile atlatacağız. Salgına karşı verdiğimiz mücadelede başarılı olduk, gelecekte geriye dönüp baktığımızda aklımızda kalan tüm çalışanlarımızın gösterdiği özveri ve alın terleriyle yazılmış bir başarı öyküsü olacaktır. Bu emek ve bu çaba büyük bir takdiri hak ediyor. Her şeyin en iyisini hak eden milletimize vatandaşlarımıza verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum, elinize emeğinize sağlık." dedi.
Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son 1 haftada köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bin 144 kişinin banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığı bildirildi.
Karabük ve Safranbolu belediyeleri ekipleri tarafından, 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyete geçecek olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları dezenfekte edildi.
Yenice Belediyesi tarafından temel ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım talebinde bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 200 vatandaşın talepleri yerine getirildi.
- Bolu
Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bariyerlerin kaldırılmasının ardından polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin kontrol ve denetimleri devam ediyor.
Yunus ekipleri ile yaya devriyeler tarafından caddede maske kontrolü yapılıyor.
D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışları ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı girişinde de kontroller sürüyor. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinesinde yapılan kontrollerde vatandaşların ateşi ölçülüyor.
Bolu Belediyesine bağlı ekipler tarafından kentte dezenfeksiyon çalışması sürdürülürken, aynı zamanda 11 Mayıs Pazartesi günü açılması beklenen berber ve kuaförlerin de dezenfekte işlemi yapılıyor.
Ayrıca Demokrasi Meydanı'na kurulan dezenfeksiyon tüneli de vatandaşlar tarafından kullanılıyor.
Türk Kızılay Bolu Şubesi de kentte maske dağıtımına devam ediyor.
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