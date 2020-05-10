Karabük Valisi Gürel'den 106 yaşındaki Zöhre nineye Anneler Günü ziyareti

AA

Aksöz'ün oğlu ve gelini ile yaşadığı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ev ziyareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi.

Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı ile Hazreti Hatice Vakfı koordinesinde Türkiye'deki 100 yaş ve üzeri büyüklerin Anneler Günü'nü kutlamak için ziyaretlerde bulunulduğunu söyledi.

Hem hediyeleri takdim etmek hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını iletmek üzere ziyaretlerin gerçekleştirildiğini belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Sakarya'da ülke genelindeki 100 yaş ve üzeri annelerimiz adına birer fidan dikiliyor. 'Cennet Anneleri' adı altında bir orman oluşturulacak. İnşallah 'Cennet Anneleri' ormanı büyüdüğünde orası çok güzel bir yer olacak. Devletimiz ve milletimiz adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizin dualarınız sayesinde ülkemiz huzur içerisinde geleceğe yürüyor. Allah sizlerden razı olsun."

Gürel, Karabük'te 100 yaşının üzerinde 13 annenin olduğunu kaydetti.

Aksöz de Vali Gürel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Rabbim hayırlı ömür versin." dedi.

Vali Gürel, Zöhre nineye çiçek, eşarp ve mektup takdim etti.