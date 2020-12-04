İHA

Avcılar tarafından çıkarıldığı tahmin edilen yangına ilk müdahale Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yangına 3 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale edilirken, örtü yangını şeklinde devam eden yangın kontrol altına alındı.