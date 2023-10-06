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        Haberler Gündem Karabük'te peş peşe yangınlar: Ovacık'ta son dakika yangın! - Güncel haberler

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir yangın daha çıktı

        Son iki günde peş peşe yangınların çıktığı Ovacık ilçesinde bir yangın daha meydana geldi. İlçeye Karabük'ten takviye ekip gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:23 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:29
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        Karabük'te peş peşe yangınlar
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        Karabük'te son iki günde 9 yangın çıkan Ovacık ilçesinde bir yangın daha çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, ilçeye Karabük’ten takviye ekip gönderildi.

        Aynı mahallede ikinci yangın
        Aynı mahallede ikinci yangın

        TAKVİYE EKİPLER GELDİ

        Ovacık ilçesinde dün akşam ve gece yarısı çıkan 6 ayrı yangında ticari taksi, metruk bina ve 4 samanlık zarar görürken, bugün ise 3 samanlıkta yangın çıkmıştı. İtfaiye ve orman işletme ekipleri yangınlara müdahale ettiği sırada aynı bölgede başka bir yangın daha çıktı. Süleyman Süze'ye ait samanlıkta çıkan yangın ile aynı bölgede peş peşe dördüncü yangın meydana gelirken, dünden bu yana çıkan yangın sayısı da 10’a yükseldi. Çıkan yangınlar sonrası bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile su tankerleri de sevk edildi.

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        BİR ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

        Yangınlara müdahale sırasında bir orman işçisi yaralandı. Yaralıya bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Çıkan yangınlar nedeniyle ilçeye giden AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz da yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ovacık ilçesine hareket etti.

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        #Karabük
        #Ovacık yangın
        #haberler
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