Karabük'te yüksekten düşen işçi öldü
Karabük'te dengesini kaybederek zemine düşen 35 yaşındaki işçi Emrah Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Karabük'te yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 5 numaralı yüksek fırında çalışan Emrah Yılmaz (35), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.
Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.