Karabük'te vefa ekiplerinden 70 yaşındaki adama doğum günü sürprizi

Şehir dışında bulunan oğlunun Karabük'te yaşayan babasının doğum gününü kutlamak istediğini belirtmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti.

Görevliler, doğum günü pastasını alarak Adatepe Mahallesi'nde yaşayan Özdemir'in evine gitti.

Kapıda ekibi pastayla gören Rasim Özdemir, şaşkınlıkla birlikte mutluluk yaşadı. Mumları üfleyen Özdemir, Karabük Valisi Fuat Gürel ile görevlilere teşekkür etti.