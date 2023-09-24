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        Haberler Gündem Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:38
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlılar S.S. ve G.İ. gözaltına alındı. Adreslerde, 2 bin 853 sentetik ecza, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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