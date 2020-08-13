Karabük'te uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgi üzerine çalışma başlattı.

İlçe merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 181 obje, 20 sikke ve kazı malzemeleri ile 400 gram kubar esrar, 12 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu bulundu.

Operasyonda, Y.Ü. ve Y.E.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.