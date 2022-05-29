TIR'daki tuğlalar otomobilin üzerine düştü: 3 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, O.N. idaresindeki 61 AEJ 661 plakalı TIR'ın dorsesindeki tuğlalar, İsmetpaşa mevkisinde aynı yönde ilerleyen H.T. yönetimindeki 06 BCE 483 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.