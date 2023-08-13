Karabük'te şüpheli ölüm

Karabük'te yaşlı adamın şüpheli ölümü
Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı
Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu.
100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'deki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden Cevdet Yeldan'dan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Yeldan'ın öldüğü tespit edildi.
Cenaze otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.