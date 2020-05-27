Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 77 kişiye ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 23-26 Mayıs'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan kontrollerde Eskipazar ilçesinde 3, Safranbolu'da 11 ve il merkezinde 47, ayrıca jandarma sorumluluk alanlarında da 16 olmak üzere toplam 77 kişiye 218 bin 910 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.