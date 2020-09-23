Karabük'te silahla vurulan kişi yaralandı

AA

Alınan bilgiye göre, Boncuklar köyü Yahyalar Mahallesi'nde Mehmet Y. (20) ile M.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, yanındaki silahla Mehmet Y'ye ateş etti.

Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Durumu haber alarak hastane önüne gelen yaralının yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olay yerinden kaçan M.Y. ise daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.