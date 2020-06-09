Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Bir süre kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalışan ancak başaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çalışma başlatan ekipler, otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Temizlenen kedi yavrusu, daha sonra annesinin bulunduğu alana bırakıldı.