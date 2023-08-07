Karabük'te otomobil yol kenarına devrildi: 3 yaralı
Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek yol kenarına düştüğü kazada 3 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı.
Hızını alamayan ve aydınlatma direğini deviren otomobil, daha sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 5 metreden yol kenarına düştü.
AA'nın haberine göre; kazada, otomobildeki A.Y.P, A.M ve yabancı uyruklu D.D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.