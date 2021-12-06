Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet Kazancı (36) idaresindeki 78 AE 754 plakalı otomobil, Yirmibeşoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; otomobilin, yaklaşık 200 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin ulaştığı sürücü ile Ferhan, Sümeyye (7) ve Ahmed Emir Kazancı (4), halat yardımıyla yukarıya çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Ferhan Kazancı'nın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.