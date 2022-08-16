Otomobil ile cip çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

AA

Karabük'te cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Bayram M. (32) idaresindeki 34 EAU 693 plakalı cip, Karabük-Ankara karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde Yusuf E. (28) yönetimindeki 06 BNS 029 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR VAR

AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Yusuf E. ile Hakim E. (4), Zehra E. (29), Esma M. (28), Fatma Berfin M. (10) ve Elif Irmak M. (12) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.