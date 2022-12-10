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Karabük'te otomobil direğe çarptı, sürücü öldü

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 10.12.2022 - 06:39 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük'te otomobil direğe çarptı, sürücü öldü
AA

Karabük'te otomobiliyle aydınlatma direğine çarparak sıkışan ve ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; Yenice ilçesinden il merkezine gelen Kemal Aktaş (64) yönetimindeki otomobil, Çeşme yolu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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