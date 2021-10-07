Sarıçiçek mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya giden 3 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kaybolan 3 kişi bulundu.

Bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.