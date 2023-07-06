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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te ormanlık alanda cansız beden bulundu

        Karabük'te ormanlık alanda cansız beden bulundu

        Karabük'te başka bir ihbar için ormanlık alana giden polis ekipleri, 35 yaşındaki Cihan Cebeci'nin cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 03:33
        Ormanlık alanda cansız beden bulundu
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        Karabük’te bir kişi, polis tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kapulu Mahallesi ormanlık alanına başka bir ihbara bakmaya giden polis ekipleri, park halinde bir motosiklet buldu.

        AA'nın haberine göre; çevrede araştırma yapan ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. Yapılan incelemede, Cihan Cebeci (35) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü anlaşıldı.

        Evli ve 2 çocuk babası Cebeci'nin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #Karabük
        #haberler
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