AA

Karabük'te orman üretimi 1 milyon metreküpün üzerine çıkacak



- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: - "İnşallah önümüzdeki dönemde orman üretimini 1 milyon metreküpün üzerine çıkararak, Karabük orman köylüsüne 120 milyon liralık üretimi sağlamış olacağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Karabük'teki orman üretimini 1 milyon metreküpün üzerine çıkaracaklarını, bu yolla orman köylüsüne 120 milyon liralık üretimi sağlayacaklarını belirtti.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Metin ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile görüştü.

Daha sonra Vali Fuat Gürel'e ziyarette bulunan Metin, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün yüz ölçümünün yüzde 71'i orman, yüzde 23'ü tarım arazisi olmak üzere yüzde 94'ünün, Tarım ve Orman Bakanlığının alanına girdiğini söyledi.

Orman köylüleri ve çiftçilerin gelirinin artırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirten Metin, bu kapsamda bu sene Karabük'ten Bakanlığa gelen 23 projenin tamamına onay vereceklerini bildirdi.

Kentin, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında olmadığını anlatan Metin, Karabük'ün de aralarında bulunduğu 39 ilin gelecek dönemde IPARD kapsamına alınacağını, yatırımların sayısı ve niteliğinin artacağını kaydetti.

Metin, Karabük'te orman üretimini 1 milyon metreküpün üzerine çıkaracaklarını belirterek, "Karabük orman köylüsüne 120 milyon liralık gelir sağlamış olacağız. Ayrıca hasat döneminde kentteki buğday üreticisi çiftçilerimizin de buğdaylarının en iyi şekilde değerlendirilmesi noktasında Toprak Mahsulleri Ofisimizi buraya görevlendireceğiz." dedi.

Safranbolu içme suyu arıtma tesisi projesine 11 milyon lira kaynak ayırdıklarını vurgulayan Metin, vatandaşın kaliteli su içmesini sağlayacaklarını, bu yıl itibarıyla merkez ve ilçelerde içme suyu eksikliklerini tamamlayacaklarını dile getirdi.

Metin, Karabük'te yaklaşık 30 bin dekar alanı sulayacak 7 gölet projesi olduğunu da söyledi.

- İdlib'e 1 tır yardım gönderildi

Konuşmanın ardından Metin ve beraberindekiler, Safranbolu Merkez Camisi önünden Suriye'nin İdlib kentine gönderilen insani yardım yüklü tırı uğurlama törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına oranla en fazla yardım yapan ülke olduğunu anımsatan Metin, "Bu millete yakışıyor. Bu büyük millet gücünü artırdıkça dünyadaki mazlumların yardımına her zaman koşacaktır. Mümin müminin kardeşidir. Biz kardeşlerimize her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Rabb'im inşallah o zulmün sona ermesinde bizleri vesile kılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Metin, son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Metin'e ziyaretlerinde, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız, Vali Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve kurum müdürleri de eşlik etti.