Karabük'te nikah merasimleri 1 saat ile sınırlandırıldı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 hastalığının yayılımını önleme amacıyla düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklerin yasaklanmasına ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pistini de kapatacak şekilde oluşturulmasına, nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması/dans edilmemesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek, ­içecek servisi/ikramının (paketli su servisi hariç) kaldırılmasına karar verilmiştir."

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzerindekiler ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının yasaklanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta gibi) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, Sağlık Bakanlığı Kovid-­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde gerekli idari para cezası ile adli işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.