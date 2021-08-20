Karabük'te trafik kazası: Gürcistan uyruklu 7 kişi yaralandı

Karabük-Ankara kara yolunun Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan Gürcistan uyruklu Makvala Jomıdava (56), Tsıala Sharashıdze (50), Mındıa Jabnıdze (37), Eldar Guofguadze (35), Dınari Jamidava (33), Ramın Tavdgırıdze (31) ve Marıamı Katamadze (25) yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.