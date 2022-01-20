Mezarlık girişinde ölü bulundu

AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Babasultan Mahallesi'nde bulunan Aile Mezarlığı girişinde devrilmiş bir ağacın yanında çökmüş halde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi. Aynı mahallede oturduğu ve adının Mehmet Özdemir (69) olduğu anlaşılan kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.