Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Karabük'te merdivenlerden düşen adam hayatını kaybetti

Karabük'te bayram ziyaretinden evinde dönen 60 yaşındaki Selami Arslan, merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arslan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Giriş: 23.04.2023 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük'te merdivenlerden düşen adam hayatını kaybetti
Merdivenlerden düşen adam hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Karabük'te bir apartmanın merdivenlerinden düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Yeşil Mahalle Hilaltepe Caddesi Kardelen Sitesi Barış Apartmanı'nın merdivenlerinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen ve kafasından darbe alan Selami Arslan (60), yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selami Arslan'ın eşiyle birlikte bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Arazi anlaşmazlığı hastanede bitti
Arazi anlaşmazlığı hastanede bitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.