Karabük'te mantar, aynı aileden 4 kişiyi zehirledi

AA

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde, aynı aileden B.U. (59), Z.U. (50), C.U. (29) ve H.U. (20), akşam yemeğinden bir süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile üyelerinin, mantardan yapılan yemeği yedikleri ortaya çıktı. AA'nın haberine göre aile üyeleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.