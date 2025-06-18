Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Karabük'te kumar oynayan 22 kişiye 203 bin 434 lira ceza kesildi - Güncel haberler

        Kumar oynayan 22 kişiye para cezası

        Karabük'te son 1 ayda kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye toplam 203 bin 434 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:13 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumar oynayan 22 kişiye para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Son bir ay içerisinde il merkezindeki denetimlerde, kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı. 4 kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

        Kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince "kumar oynamak" suçundan ayrı ayrı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 203 bin 434 lira idari yaptırım uygulandı.

        Ayrıca 4 bin 500 liraya ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Karabük
        #karabük haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Habertürk Anasayfa