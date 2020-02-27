AA

Karabük'te "koronavirüs" iddiaları



- Karabük Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü iddialarını yalanladı

Karabük Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Karabük'ün koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizin koronavirüs hastalığı nedeniyle karantinaya alındığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı öğrenilmiştir. İlimizde şu ana kadar hiçbir sağlık kuruluşumuza koronavirüs hastalığı şüphesi ile başvuru olmamıştır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bu hastalıkla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek herhangi bir durum olmadığını belirtir, tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.