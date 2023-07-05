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Karabük'te kayınpeder ateş açtı: Damadı öldü, damadının kardeşi yaralandı

Karabük'te kayınpederinin evinin bulunduğu apartmana giden damat ve ağabeyi, kayınpederinin balkondan tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Damat Ümit Y, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 05.07.2023 - 06:06 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük'te kayınpeder ateş açtı: Damadı öldü, damadının kardeşi yaralandı
Kayınpeder ateş açtı: Damadı öldü, damadının kardeşi yaralandı
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AA

Karabük'te kayınpederi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü, ağabeyi ise yaralandı.

Aydınlıkevler Mahallesi Paladede Caddesi'nde N.Y'nin evinin bulunduğu apartmanın önüne damadı Ümit Y. ve onun ağabeyi Önder Y. geldi.

İkinci katta bulunan evinin balkonuna çıkan N.Y, damadı ve ağabeyiyle tartışmaya başladı. N.Y, bir süre sonra evinde bulunan tüfekle balkondan Ümit Y. ve Önder Y'ye ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ümit Y. ve Önder Y, vatandaşlar tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ümit Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, N.Y'yi gözaltına aldı.

DÜN CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ

Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde, N.Y'ye ait tek katlı evde 5 Haziran günü çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yangının nedenine ilişkin çalışma başlatan polis, kundaklama şüphesiyle N.Y'nin damadı Ümit Y'yi gözaltına almış, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şüpheli Ümit Y'nin, dün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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