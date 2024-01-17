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        Haberler Gündem Karabük'te kaybolan 81 yaşındaki kişi aranıyor - Güncel haberler

        Karabük'te kaybolan 81 yaşındaki kişi aranıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 81 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 23:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:13
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        Kaybolan 81 yaşındaki kişi aranıyor
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        Tayyip köyündeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Yıldız'dan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

        Yıldız'ın bulunması için bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri bölgede köpekle arama çalışması yürüttü.

        Ekiplerin alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamı arama çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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