Karabük'te karantina uygulanan köyde denetimler sürüyor

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla 14 günlük karantinanın uygulanacağı köyde jandarma denetimlerini sürdürürken köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Valilik tarafından karşılanıyor.
Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde vaka sayılarının öngördüklerinin üstünde arttığını, tedbirlerin devam ettiğini, bu durumun kimseyi korkutmaması gerektiğini söyledi.
Cumayanı köyünde ikinci defa karantinanın başlatıldığını belirten Gürel, "Cumayanı köyümüzde 20'nin üzerinde vaka çıktı. Temaslar da olduğu için o köyümüzü bir müddet karantinaya aldık. Köylerde oturan işçilerin izinli sayılması yönünde de karar aldık. Köyde sıkı önlemler aldık." dedi.
İlde maske takma zorunluluğunun bulunduğunu ve ile giriş yapan vatandaşların kayıt altına alındığını anlatan Gürel, "Vatandaşlarımız korkmadan tedbirlerini alarak önümüzdeki sürece bakmaları gerekir. Hastanemizde 80'in üzerinde bir vakamız var. Birçoğunun semptomu yok, bir süre sonra evlerinde takibe başlayacağız. Hasta sayısı hastane kapasitemizin altında. Kimse 'Bana bir şey olmaz.' demesin. Geçenlerde 54 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. Herkesin dikkatli olması gereken bir süreçten geçiyoruz." diye konuştu.
Bu arada, karantina altına alınan köy havadan görüntülendi.
Merkeze bağlı Cumayanı köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle bugünden itibaren 6 Temmuz saat 24.00'e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde izolasyon uygulanmasına karar verilmişti. 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin ve en fazla iki velisinin, belirtilen tarihlerde sınav evraklarını göstermek koşuluyla izinli sayılmaları ve köyden çıkışlarına müsaade edileceği, alınan bu kararlara uymayanlara gerekli adli işlemlerin uygulanacağı belirtilmişti.
Cumayanı köyünde 21 Nisan'da da 14 günlük karantina uygulanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!